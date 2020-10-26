Баку и Ереван сообщили об обстреле своих позиций

В Минобороны Армении обвинили Азербайджан в нарушении договорённости о перемирии в Карабахе.

Об этом пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян написала в Facebook.

Минобороны Азербайджана также заявило об обстреле своих позиций, расположенных в селе Сафиян Лачинского района, находящегося у Карабаха.

«26 октября в 08:05 вооружённые силы Армении, нарушив новый режим гуманитарного прекращения огня, с направления города Лачин подвергли артиллерийскому обстрелу подразделения азербайджанской армии, расположенные в селе Сафиян Лачинского района», — цитирует РИА Новости пресс-службу оборонного ведомства.

Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 08:00 (07:00 мск).