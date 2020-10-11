В Бишкеке заявили о стабилизации ситуации в городе

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В комендатуре Бишкека заявили о стабилизации ситуации в столице Киргизии.
В Бишкеке заявили о стабилизации ситуации в городе
  • Reuters
  • © Vladimir Pirogov

«В настоящее время обстановка в городе стабильная, она контролируется сотрудниками правоохранительных органов и военнослужащими ВС», — сообщил ТАСС представитель комендатуры.

Отмечается, что соблюдение правопорядка также контролируют несколько тысяч представителей народных дружин.

Ранее комендатура Бишкека постановила ввести в столице Киргизии комендантский час с 21:00 (18:00 мск) до 05:00 (02:00 мск), а также запретить проведение митингов.

10 октября сообщалось, что бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан в рамках уголовного дела об организации массовых беспорядков в Бишкеке. 

9 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о введении режима чрезвычайного положения в Бишкеке до 21 октября.

Подробнее о ситуации в Киргизии — в материале RT.

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