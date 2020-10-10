Высланный глава общества военных ветеранов Латвии попал в Россию
«Я пересёк границу, меня вывезли за пределы Латвии. На границе, с российской стороны уже, ждут врачи, карета скорой помощи, сейчас меня повезут в больницу в Петербург для продолжения курса реабилитации после купирования приступа аритмии», — приводит ТАСС слова Норвинда.
Ранее латвийский правозащитник Александр Гапоненко сообщил о высылке в Россию главы латвийского общества военных ветеранов Владимира Норвинда.
Отмечается, что формальным основанием для депортации послужило аннулирование вида на жительство российского гражданина.
Сообщалось, что он был госпитализирован в Риге из-за проблем с сердцем.