Высланный глава общества военных ветеранов Латвии попал в Россию

Председатель латвийского Республиканского общества военных ветеранов Владимир Норвинд, который был выслан из Латвии в Россию и перенёс приступ аритмии во время депортации, после оказания медицинской помощи в больнице Риги пересёк границу с Россией.

«Я пересёк границу, меня вывезли за пределы Латвии. На границе, с российской стороны уже, ждут врачи, карета скорой помощи, сейчас меня повезут в больницу в Петербург для продолжения курса реабилитации после купирования приступа аритмии», — приводит ТАСС слова Норвинда.

Ранее латвийский правозащитник Александр Гапоненко сообщил о высылке в Россию главы латвийского общества военных ветеранов Владимира Норвинда.

Отмечается, что формальным основанием для депортации послужило аннулирование вида на жительство российского гражданина.

Сообщалось, что он был госпитализирован в Риге из-за проблем с сердцем.