Высылаемого в Россию главу общества военных ветеранов Латвии госпитализировали
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«Мне только что написал заведующий консульским отделом посольства России в Латвии Сергей Нюппа. Он сказал, что Норвинду стало плохо в машине, его везут в ближайшую больницу. В Ригу, в больницу имени Страдыня», — приводит ТАСС его слова.
Иванов также отметил, что Норвинд готовился к операции на сердце.
Ранее латвийский правозащитник Александр Гапоненко сообщил о высылке в Россию главы латвийского общества военных ветеранов.
Отмечается, что формальным основанием для депортации послужило аннулирование вида на жительство российского гражданина.