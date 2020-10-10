Высылаемого в Россию главу общества военных ветеранов Латвии госпитализировали

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Председатель латвийского Республиканского общества военных ветеранов Владимир Норвинд, которого должны выслать в Россию, госпитализирован в Риге из-за проблем с сердцем. Об этом заявил глава псковского территориального представительства российского МИД Александр Иванов.
Высылаемого в Россию главу общества военных ветеранов Латвии госпитализировали
  • © Victor Lisitsyn/Global Look Press

«Мне только что написал заведующий консульским отделом посольства России в Латвии Сергей Нюппа. Он сказал, что Норвинду стало плохо в машине, его везут в ближайшую больницу. В Ригу, в больницу имени Страдыня», — приводит ТАСС его слова.

Иванов также отметил, что Норвинд готовился к операции на сердце.

Ранее латвийский правозащитник Александр Гапоненко сообщил о высылке в Россию главы латвийского общества военных ветеранов.

Отмечается, что формальным основанием для депортации послужило аннулирование вида на жительство российского гражданина.

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