Правозащитник сообщил о высылке в Россию главы латвийского общества военных ветеранов

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Председатель латвийского Республиканского общества военных ветеранов Владимир Норвинд выслан из Латвии в Россию, сообщил латвийский правозащитник Александр Гапоненко.
Правозащитник сообщил о высылке в Россию главы латвийского общества военных ветеранов
  • © Victor Lisitsyn/Global Look Press

«Сегодня, 9 октября, в 15 часов латвийскими силовыми органами был задержан российский гражданин, председатель Республиканского общества военных ветеранов, полковник в отставке Владимир Сергеевич Норвинд», — написал он в Facebook.

По словам Гапоненко, вначале Норвинд под охраной был препровождён в центр содержания нелегальных мигрантов в Муцениеки, а затем принудительно выдворен из Латвии в Россию.

Формальным основанием для депортации послужило аннулирование вида на жительство российского гражданина, отметил он. 

Правозащитник считает, что недовольство властей вызвала активность бывших российских военных. Их организация насчитывала почти 2 тыс. человек, имела 22 отделения по Латвии, она отстаивала интересы военных пенсионеров, оказывала помощь нуждающимся.

Ещё одним «отягчающим обстоятельством» Гапоненко назвал то, что Норвинд руководил славянским общественно-культурным центром и помогал организовывать праздничные концерты на 9 мая.

Посольство России пока не комментировало ситуацию.

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