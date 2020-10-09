Правозащитник сообщил о высылке в Россию главы латвийского общества военных ветеранов
- © Victor Lisitsyn/Global Look Press
«Сегодня, 9 октября, в 15 часов латвийскими силовыми органами был задержан российский гражданин, председатель Республиканского общества военных ветеранов, полковник в отставке Владимир Сергеевич Норвинд», — написал он в Facebook.
По словам Гапоненко, вначале Норвинд под охраной был препровождён в центр содержания нелегальных мигрантов в Муцениеки, а затем принудительно выдворен из Латвии в Россию.
Формальным основанием для депортации послужило аннулирование вида на жительство российского гражданина, отметил он.
Правозащитник считает, что недовольство властей вызвала активность бывших российских военных. Их организация насчитывала почти 2 тыс. человек, имела 22 отделения по Латвии, она отстаивала интересы военных пенсионеров, оказывала помощь нуждающимся.
Ещё одним «отягчающим обстоятельством» Гапоненко назвал то, что Норвинд руководил славянским общественно-культурным центром и помогал организовывать праздничные концерты на 9 мая.
Посольство России пока не комментировало ситуацию.