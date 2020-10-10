Президент Армении поблагодарил Россию за содействие в прекращении огня

Президент Армении Армен Саркисян выразил благодарность сопредседателям Минской группы ОБСЕ, в особенности России, за содействие в прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Саркисяна.

«Президент Армении поблагодарил всех сопредседателей Минской группы — США, Францию, Россию — за посредничество в прекращении огня, а особую благодарность выразил президенту России (Владимиру. — RT) Путину и министру иностранных дел (Сергею. — RT) Лаврову», — говорится в заявлении.

Саркисян выразил надежду, что режим прекращения огня станет «началом возврата к мирному процессу».

Ранее глава МИД Армении Зограб Мнацаканян прокомментировал договорённости по Карабаху в Москве.

В МИД Турции также оценили договорённость Армении и Азербайджана.

В 12:00 (11:00 мск) по местному времени в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня «в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших».