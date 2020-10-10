Раненный в Карабахе российский военкор Котенок вышел из комы

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Российский блогер, военкор Юрий Котенок, раненный при обстреле города Шуши в Нагорном Карабахе, вышел из комы и отключён от аппарата ИВЛ, сообщили в ереванском медицинском центре «Эребуни».
Раненный в Карабахе российский военкор Котенок вышел из комы
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«Раненый журналист вышел из комы, отключён от аппарата искусственного дыхания. Он начал говорить, его состояние стабильно тяжёлое», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря медцентра Шушан Унанян.

Ранее сообщалось, что двух пострадавших в Карабахе наряду с Котенком журналистов доставят в Россию правительственным бортом.

В МИД России заявляли, что двое из раненных при обстреле в Карабахе журналистов получили травмы средней тяжести, ещё один находится в тяжёлом состоянии. 

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