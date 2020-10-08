Минобороны Армении сообщило о ранении российского журналиста в Карабахе

Несколько журналистов, в том числе российский, получили ранения в результате артиллерийского обстрела собора Казанчецоц в городе Шуши в Нагорном Карабахе. Россиянин доставлен в больницу.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителей Минобороны Армении.

«В результате артиллерийского удара у церкви в Шуши ранение получил иностранный журналист, его доставили в больницу», — сказал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Как заявил представитель информцентра правительства Армении Ованнес Мовсисян, при обстреле в Шуши пострадали несколько журналистов.

«Согласно полученной из Степанакерта предварительной информации, российского журналиста оперируют», — сказал он.

Ранее в постпредстве Азербайджана при ООН заявили о гибели 30 и ранении 144 человек в результате обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с министрами обороны Армении и Азербайджана.