Пострадавших в Карабахе журналистов доставят в Москву спецбортом
- РИА Новости
Как отмечается, их вывозят на борту самолёта, в котором летят журналисты правительственного пула, сопровождавшие премьера России Михаила Мишустина в поездке в Ереван.
Издание отмечает, что правительственным бортом вывезут в Москву журналистов Гранта Баладьяна и Левона Арзанова.
О вывозе этим бортом пострадавших журналистов также сообщает корреспондент РИА Новости.
Ранее в МИД России заявляли, что двое из раненных при обстреле в Карабахе журналистов получили травмы средней тяжести, ещё один находится в тяжёлом состоянии.