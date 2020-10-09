Пострадавших в Карабахе журналистов доставят в Москву спецбортом

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Двух пострадавших в результате обстрела в Нагорном Карабахе журналистов доставят в Россию правительственным бортом. Об этом сообщает kp.ru с борта самолёта.
Пострадавших в Карабахе журналистов доставят в Москву спецбортом
  • РИА Новости

Как отмечается, их вывозят на борту самолёта, в котором летят журналисты правительственного пула, сопровождавшие премьера России Михаила Мишустина в поездке в Ереван.

Издание отмечает, что правительственным бортом вывезут в Москву журналистов Гранта Баладьяна и Левона Арзанова.

О вывозе этим бортом пострадавших журналистов также сообщает корреспондент РИА Новости.

Ранее в МИД России заявляли, что двое из раненных при обстреле в Карабахе журналистов получили травмы средней тяжести, ещё один находится в тяжёлом состоянии. 

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