Мишустин призвал немедленно остановить бои в Карабахе
- РИА Новости
- © Дмитрий Астахов
Кроме того, Мишустин выразил соболезнования родным и близким всех погибших в конфликте в Карабахе, передаёт ТАСС.
«Прежде всего я хотел бы выразить самые искренние соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших в эти дни. Мы скорбим со всеми, кто потерял своих близких в этом конфликте», — сказал Мишустин.
По его словам, важно «обеспечить немедленное прекращение всех боевых действий» и приступить к дипломатическому урегулированию конфликта.
«И Россия готова этому содействовать вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ», — добавил он.
На 9 октября в Россию были приглашены главы МИД Армении и Азербайджана. Как ожидается, будет затронут вопрос о прекращении боевых действий в Карабахе.
Как заявил премьер Армении Никол Пашинян, Ереван готов к возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями Минской группы.
4 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечал, что прекращение огня и нормализация отношений с Арменией возможны после вывода армянских сил из региона.