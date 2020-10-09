Мишустин призвал немедленно остановить бои в Карабахе

Важно немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, Россия готова содействовать урегулированию конфликта. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин, находящийся с визитом в Ереване.

Кроме того, Мишустин выразил соболезнования родным и близким всех погибших в конфликте в Карабахе, передаёт ТАСС.

«Прежде всего я хотел бы выразить самые искренние соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших в эти дни. Мы скорбим со всеми, кто потерял своих близких в этом конфликте», — сказал Мишустин.

По его словам, важно «обеспечить немедленное прекращение всех боевых действий» и приступить к дипломатическому урегулированию конфликта.

«И Россия готова этому содействовать вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ», — добавил он.

На 9 октября в Россию были приглашены главы МИД Армении и Азербайджана. Как ожидается, будет затронут вопрос о прекращении боевых действий в Карабахе.

Как заявил премьер Армении Никол Пашинян, Ереван готов к возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями Минской группы.

4 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечал, что прекращение огня и нормализация отношений с Арменией возможны после вывода армянских сил из региона.