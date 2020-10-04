СНБ Армении заявила о задержании подозреваемых в шпионаже иностранцев
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«Получены фактические данные о сборе иностранными гражданами сведений о военной технике, принадлежащей ВС Армении, транспортировке вооружений, мест дислокации воинских частей, а также о мобилизуемых в условиях военного положения и их количестве», — говорится в сообщении на сайте СНБ.
Подозреваемые были задержаны 2 октября.
В настоящее время проводятся «широкомасштабные оперативно-разыскные мероприятия» для установления остальных причастных лиц и их уголовного преследования.
2 октября воинские соединения Армении были приведены в состояние полной боевой готовности.
27 сентября правительство Армении ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва в связи с обострением нагорнокарабахского конфликта.
Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев также подписал указ о введении военного положения в республике.