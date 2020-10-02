Воинские соединения Армении приведены в полную боеготовность
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- РИА Новости
«В условиях военного положения воинские соединения Армении приведены в состояние полной боевой готовности», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, в воинских частях развёрнуты пункты приёма личного состава и техники, подразделения укомплектованы и заняли оборонительные районы.
Ранее МО Армении сообщило о многочисленных разрушениях гражданской инфраструктуры в Степанакерте в результате обстрелов.
В свою очередь, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что азербайджанские населённые пункты обстреливаются с армянской территории с использованием РСЗО «Смерч», передаёт Интерфакс.
1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Лидеры призвали к немедленному прекращению боевых действий.