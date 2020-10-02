Воинские соединения Армении приведены в полную боеготовность

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Воинские соединения Армении приведены в состояние полной боевой готовности, заявили в пресс-службе Минобороны страны.
Воинские соединения Армении приведены в полную боеготовность
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«В условиях военного положения воинские соединения Армении приведены в состояние полной боевой готовности», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, в воинских частях развёрнуты пункты приёма личного состава и техники, подразделения укомплектованы и заняли оборонительные районы.

Ранее МО Армении сообщило о многочисленных разрушениях гражданской инфраструктуры в Степанакерте в результате обстрелов. 

В свою очередь, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что азербайджанские населённые пункты обстреливаются с армянской территории с использованием РСЗО «Смерч», передаёт Интерфакс.

1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Лидеры призвали к немедленному прекращению боевых действий.

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