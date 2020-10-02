Пашинян сообщил о постоянном контакте с Россией по ситуации в Карабахе

Правительство Армении находится в постоянном контакте с Россией по ситуации в Нагорном Карабахе, отметил армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью The Globe and Mail.

Он также отметил, что Армения находится «на передовой», и призвал Канаду и другие страны «определиться, на чьей они стороне».

Ранее Армения заявила о готовности к переговорам в рамках Минской группы ОБСЕ.

В МИД России заявили, что Москва прилагает максимальные усилия для вывода ситуации в Нагорном Карабахе из острой фазы.

27 сентября Пашинян обсудил с президентом России Владимиром Путиным резкое обострение ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта.