Пашинян сообщил о постоянном контакте с Россией по ситуации в Карабахе

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Правительство Армении находится в постоянном контакте с Россией по ситуации в Нагорном Карабахе, отметил армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью The Globe and Mail.
Пашинян сообщил о постоянном контакте с Россией по ситуации в Карабахе
  • Reuters

Он также отметил, что Армения находится «на передовой», и призвал Канаду и другие страны «определиться, на чьей они стороне».

Ранее Армения заявила о готовности к переговорам в рамках Минской группы ОБСЕ.

В МИД России заявили, что Москва прилагает максимальные усилия для вывода ситуации в Нагорном Карабахе из острой фазы.

27 сентября Пашинян обсудил с президентом России Владимиром Путиным резкое обострение ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта.

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