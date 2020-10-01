Небензя заявил о серьёзных опасениях России из-за конфликта в Карабахе
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«Конфликт в Нагорном Карабахе вызывает у нас серьёзные опасения. Не потому, что это очень близко к нашим границам, а главным образом потому, что и Армения, и Азербайджан не чужие нам страны. Это не чужие нам народы», — цитирует ТАСС дипломата.
Как подчеркнул Небензя, у России «особые отношения с обеими странами».
Ранее в МИД России заявили, что Москва прилагает максимальные усилия для вывода ситуации в Нагорном Карабахе из острой фазы.