Небензя заявил о серьёзных опасениях России из-за конфликта в Карабахе

Ситуация в Нагорном Карабахе вызывает у России серьёзные опасения, у Москвы особые отношения и с Арменией, и с Азербайджаном. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе пресс-конференции.

«Конфликт в Нагорном Карабахе вызывает у нас серьёзные опасения. Не потому, что это очень близко к нашим границам, а главным образом потому, что и Армения, и Азербайджан не чужие нам страны. Это не чужие нам народы», — цитирует ТАСС дипломата.

Как подчеркнул Небензя, у России «особые отношения с обеими странами».

Ранее в МИД России заявили, что Москва прилагает максимальные усилия для вывода ситуации в Нагорном Карабахе из острой фазы.