Раненных в Карабахе французских журналистов транспортировали в Ереван
- Reuters
Об этом сообщил изданию Hetq Микаел Манукян, директор ереванского медицинского центра «Эребуни», куда доставили пострадавших журналистов.
По его словам, их доставили 2 октября в 08:00 по местному времени.
Оба журналиста были прооперированы в Степанакерте.
1 октября двое французских журналистов пострадали при обстреле в Карабахе.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что за французскими журналистами газеты Le Monde направят санитарный самолёт.