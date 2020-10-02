Раненных в Карабахе французских журналистов транспортировали в Ереван

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Двое журналистов французского издания Le Monde, которые были ранены в результате обстрела в зоне нагорнокарабахского конфликта, транспортированы в Ереван.
Раненных в Карабахе французских журналистов транспортировали в Ереван
  • Reuters

Об этом сообщил изданию Hetq Микаел Манукян, директор ереванского медицинского центра «Эребуни», куда доставили пострадавших журналистов.

По его словам, их доставили 2 октября в 08:00 по местному времени.

Оба журналиста были прооперированы в Степанакерте.

1 октября двое французских журналистов пострадали при обстреле в Карабахе.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что за французскими журналистами газеты Le Monde направят санитарный самолёт.

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