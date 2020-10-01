В СЕ призвали Ереван и Баку обеспечить безопасность журналистов

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Армения и Азербайджан обязаны предоставлять представителям СМИ возможность свободного доступа в зону конфликта в Нагорном Карабахе, а также обеспечить безопасность журналистов, заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.
В СЕ призвали Ереван и Баку обеспечить безопасность журналистов
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«В соответствии с руководящими принципами Совета Европы по защите свободы выражения мнений и информации во время кризиса власти обеих стран должны предоставлять аккредитованным специалистам СМИ доступ в районы кризиса и следить за тем, чтобы журналисты, освещающие конфликт, были в безопасности», — говорится в её заявлении.

Миятович также подчеркнула особую важность объективных репортажей из зоны конфликта и призвала СМИ помнить о журналистской этике при освещении конфликта. 

В то же время она предостерегла от «политической риторики, направленной на разжигание напряжённости», и использования «языка вражды в СМИ» со стороны обеих сторон конфликта.

Ранее в Армении заявили, что двое французских журналистов пострадали при обстреле в Карабахе.

В свою очередь, в Минобороны Азербайджана заявили, что районы Джебраил и Физули подверглись ракетному обстрелу со стороны Армении. 

По имеющимся данным, один из двух журналистов находится в тяжёлом состоянии, его оперируют.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что за французскими журналистами газеты Le Monde направят санитарный самолёт.

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