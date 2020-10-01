Раненный в Карабахе журналист Le Monde находится в тяжёлом состоянии

Один из двух журналистов французской газеты Le Monde, попавших под обстрел в Нагорном Карабахе, находится в тяжёлом состоянии, его оперируют. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информцентр при правительстве Армении.

«Состояние журналиста Le Monde тяжёлое, его оперируют в Степанакерте», — говорится в сообщении информцентра.

В информцентре при правительстве Армении ранее заявили, что двое французских журналистов пострадали при обстреле в Карабахе.

В свою очередь, в Минобороны Азербайджана заявили, что районы Джебраил и Физули подверглись ракетному обстрелу со стороны Армении.

Ранее Совет Безопасности ООН и Генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш обратились к Армении и Азербайджану с призывом прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.