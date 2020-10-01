Раненный в Карабахе журналист Le Monde находится в тяжёлом состоянии
- Reuters
«Состояние журналиста Le Monde тяжёлое, его оперируют в Степанакерте», — говорится в сообщении информцентра.
В информцентре при правительстве Армении ранее заявили, что двое французских журналистов пострадали при обстреле в Карабахе.
В свою очередь, в Минобороны Азербайджана заявили, что районы Джебраил и Физули подверглись ракетному обстрелу со стороны Армении.
Ранее Совет Безопасности ООН и Генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш обратились к Армении и Азербайджану с призывом прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.