Раненный в Карабахе журналист Le Monde находится в тяжёлом состоянии

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Один из двух журналистов французской газеты Le Monde, попавших под обстрел в Нагорном Карабахе, находится в тяжёлом состоянии, его оперируют. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информцентр при правительстве Армении.
Раненный в Карабахе журналист Le Monde находится в тяжёлом состоянии
  • Reuters

«Состояние журналиста Le Monde тяжёлое, его оперируют в Степанакерте», — говорится в сообщении информцентра.

В информцентре при правительстве Армении ранее заявили, что двое французских журналистов пострадали при обстреле в Карабахе.

В свою очередь, в Минобороны Азербайджана заявили, что районы Джебраил и Физули подверглись ракетному обстрелу со стороны Армении. 

Ранее Совет Безопасности ООН и Генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш обратились к Армении и Азербайджану с призывом прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

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