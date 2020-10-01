Двое французских журналистов пострадали при обстреле в Карабахе

Двое журналистов французского издания Le Monde пострадали в результате обстрела в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информцентр при правительстве Армении.

«Двое журналистов французского издания Le Monde пострадали от бомбёжки азербайджанских вооружённых сил близ города Мартуни. Их везут в городскую больницу», — заявили в информцентре.

Как сообщил главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко, также в городе Мартуни попал под обстрел заместитель главного редактора «Дождя» Дмитрий Еловский. Он не пострадал и находится в бомбоубежище.

В свою очередь, в Минобороны Азербайджана заявили, что районы Джебраил и Физули подверглись ракетному обстрелу со стороны Армении.

«Ракеты, выпущенные из Армении, попали на линию фронта в районе Джебраил — Физули. Мы требуем, чтобы Армения немедленно прекратила обстрел территории Азербайджана, и предупреждаем, что в противном случае будут приняты адекватные ответные меры», — заявили в Азербайджане.

Ранее Совет Безопасности ООН и Генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш обратились к Армении и Азербайджану с призывом прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.