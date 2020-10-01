Двое французских журналистов пострадали при обстреле в Карабахе
- РИА Новости
«Двое журналистов французского издания Le Monde пострадали от бомбёжки азербайджанских вооружённых сил близ города Мартуни. Их везут в городскую больницу», — заявили в информцентре.
Как сообщил главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко, также в городе Мартуни попал под обстрел заместитель главного редактора «Дождя» Дмитрий Еловский. Он не пострадал и находится в бомбоубежище.
В свою очередь, в Минобороны Азербайджана заявили, что районы Джебраил и Физули подверглись ракетному обстрелу со стороны Армении.
«Ракеты, выпущенные из Армении, попали на линию фронта в районе Джебраил — Физули. Мы требуем, чтобы Армения немедленно прекратила обстрел территории Азербайджана, и предупреждаем, что в противном случае будут приняты адекватные ответные меры», — заявили в Азербайджане.
Ранее Совет Безопасности ООН и Генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш обратились к Армении и Азербайджану с призывом прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.