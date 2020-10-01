Азербайджан опроверг сообщения о сбитом в Карабахе вертолёте

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило, что карабахские силы сбили военный вертолёт Азербайджана, который упал на территорию Ирана. Министерство обороны Азербайджана опровергло это заявление, сообщив, что все азербайджанские авиасредства находятся в строю.

Об этом сообщило РИА Новости.

«Первого октября подразделения Армии обороны (Карабаха) на южном участке линии соприкосновения близ высоты Варазатумб (Леле Тепе) сбили боевой вертолёт противника, который упал на территорию Ирана», — заявили в пресс-службе Минобороны НКР.

В свою очередь, глава пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы опроверг эту информацию.

«Все наши авиационные средства находятся в полном строю и боеготовности», — сказал он.

Ранее Совет Безопасности ООН и глава организации Антониу Гутерреш обратились к Армении и Азербайджану с призывом прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.