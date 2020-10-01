Азербайджан опроверг сообщения о сбитом в Карабахе вертолёте

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Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило, что карабахские силы сбили военный вертолёт Азербайджана, который упал на территорию Ирана. Министерство обороны Азербайджана опровергло это заявление, сообщив, что все азербайджанские авиасредства находятся в строю.
Азербайджан опроверг сообщения о сбитом в Карабахе вертолёте
  • © Arne Dedert/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщило РИА Новости.

«Первого октября подразделения Армии обороны (Карабаха) на южном участке линии соприкосновения близ высоты Варазатумб (Леле Тепе) сбили боевой вертолёт противника, который упал на территорию Ирана», — заявили в пресс-службе Минобороны НКР.

В свою очередь, глава пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы опроверг эту информацию.

«Все наши авиационные средства находятся в полном строю и боеготовности», — сказал он.

Ранее Совет Безопасности ООН и глава организации Антониу Гутерреш обратились к Армении и Азербайджану с призывом прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

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