Азербайджан опроверг сообщения о сбитом в Карабахе вертолёте
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- globallookpress.com
Об этом сообщило РИА Новости.
«Первого октября подразделения Армии обороны (Карабаха) на южном участке линии соприкосновения близ высоты Варазатумб (Леле Тепе) сбили боевой вертолёт противника, который упал на территорию Ирана», — заявили в пресс-службе Минобороны НКР.
В свою очередь, глава пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы опроверг эту информацию.
«Все наши авиационные средства находятся в полном строю и боеготовности», — сказал он.
Ранее Совет Безопасности ООН и глава организации Антониу Гутерреш обратились к Армении и Азербайджану с призывом прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.