Франция направит самолёт за пострадавшими в Карабахе журналистами

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За пострадавшими во время обстрела в Нагорном Карабахе французскими журналистами газеты Le Monde направят санитарный самолёт, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
Франция направит самолёт за пострадавшими в Карабахе журналистами
  • Reuters

«Санитарный самолёт готов к вылету. Мы делаем всё, чтобы стабилизировать состояние раненых на месте до их эвакуации», — сказал Макрон, прибывший на саммит ЕС в Брюсселе. Его слова приводит РИА Новости.

Макрон также выразил слова поддержки журналисту и фотографу, которые пострадали.

Ранее в информцентре при правительстве Армении ранее заявили, что двое французских журналистов пострадали при обстреле в Карабахе.

В свою очередь, в Минобороны Азербайджана заявили, что районы Джебраил и Физули подверглись ракетному обстрелу со стороны Армении. 

По имеющимся данным, один из двух журналистов находится в тяжёлом состоянии, его оперируют.

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