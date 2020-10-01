Франция направит самолёт за пострадавшими в Карабахе журналистами

За пострадавшими во время обстрела в Нагорном Карабахе французскими журналистами газеты Le Monde направят санитарный самолёт, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Санитарный самолёт готов к вылету. Мы делаем всё, чтобы стабилизировать состояние раненых на месте до их эвакуации», — сказал Макрон, прибывший на саммит ЕС в Брюсселе. Его слова приводит РИА Новости.

Макрон также выразил слова поддержки журналисту и фотографу, которые пострадали.

Ранее в информцентре при правительстве Армении ранее заявили, что двое французских журналистов пострадали при обстреле в Карабахе.

В свою очередь, в Минобороны Азербайджана заявили, что районы Джебраил и Физули подверглись ракетному обстрелу со стороны Армении.

По имеющимся данным, один из двух журналистов находится в тяжёлом состоянии, его оперируют.