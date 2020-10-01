Эрдоган счёл недопустимым призыв Минской группы к перемирию в Карабахе

Призыв Минской группы ОБСЕ к прекращению огня в Нагорном Карабахе неприемлем, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии осенней сессии парламента Турции.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ уже 30 лет игнорируют урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. Результатом этого и являются сегодняшние события. Продолжающиеся призывы сопредседателей к прекращению огня неприемлемы», — цитирует Anadolu президента.

По его словам, решение проблемы произойдёт после вывода сил Армении «с территории Азербайджана».

«Более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев в Азербайджане должны вернуться на родные земли. Однако никто (из посредников. — RT) не способствует этому. Вначале поднимите этот вопрос», — добавил он.

Эрдоган сообщил, что обсуждал эти вопросы с российским и французским лидерами Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном.

«Об этом много говорилось, но результатов нет. Наши братья в Азербайджане вынуждены сегодня сами решать свою проблему. Для нас неважны призывы стран, игнорирующих факт оккупации», — заявил глава государства.

Ранее Эрдоган назвал условием долгосрочного мира на Кавказе освобождение «оккупированных земель Азербайджана».

Он отмечал, что Турция продолжит оказывать посильную поддержку Азербайджану.

Как подчёркивали в МИД России, воинственные заявления и действия третьих сторон в ситуации с Карабахом могут спровоцировать эскалацию.

1 октября президенты России, США и Франции приняли совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, осудив «эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта».