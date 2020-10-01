Эрдоган счёл недопустимым призыв Минской группы к перемирию в Карабахе
- Reuters
«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ уже 30 лет игнорируют урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. Результатом этого и являются сегодняшние события. Продолжающиеся призывы сопредседателей к прекращению огня неприемлемы», — цитирует Anadolu президента.
По его словам, решение проблемы произойдёт после вывода сил Армении «с территории Азербайджана».
«Более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев в Азербайджане должны вернуться на родные земли. Однако никто (из посредников. — RT) не способствует этому. Вначале поднимите этот вопрос», — добавил он.
Эрдоган сообщил, что обсуждал эти вопросы с российским и французским лидерами Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном.
«Об этом много говорилось, но результатов нет. Наши братья в Азербайджане вынуждены сегодня сами решать свою проблему. Для нас неважны призывы стран, игнорирующих факт оккупации», — заявил глава государства.
Ранее Эрдоган назвал условием долгосрочного мира на Кавказе освобождение «оккупированных земель Азербайджана».
Он отмечал, что Турция продолжит оказывать посильную поддержку Азербайджану.
Как подчёркивали в МИД России, воинственные заявления и действия третьих сторон в ситуации с Карабахом могут спровоцировать эскалацию.
1 октября президенты России, США и Франции приняли совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, осудив «эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта».