Эрдоган счёл недопустимым призыв Минской группы к перемирию в Карабахе

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Призыв Минской группы ОБСЕ к прекращению огня в Нагорном Карабахе неприемлем, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии осенней сессии парламента Турции.
Эрдоган счёл недопустимым призыв Минской группы к перемирию в Карабахе
  • Reuters

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ уже 30 лет игнорируют урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. Результатом этого и являются сегодняшние события. Продолжающиеся призывы сопредседателей к прекращению огня неприемлемы», — цитирует Anadolu президента.

По его словам, решение проблемы произойдёт после вывода сил Армении «с территории Азербайджана».

«Более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев в Азербайджане должны вернуться на родные земли. Однако никто (из посредников. — RT) не способствует этому. Вначале поднимите этот вопрос», — добавил он.

Эрдоган сообщил, что обсуждал эти вопросы с российским и французским лидерами Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном.

«Об этом много говорилось, но результатов нет. Наши братья в Азербайджане вынуждены сегодня сами решать свою проблему. Для нас неважны призывы стран, игнорирующих факт оккупации», — заявил глава государства.

Ранее Эрдоган назвал условием долгосрочного мира на Кавказе освобождение «оккупированных земель Азербайджана».

Он отмечал, что Турция продолжит оказывать посильную поддержку Азербайджану. 

Как подчёркивали в МИД России, воинственные заявления и действия третьих сторон в ситуации с Карабахом могут спровоцировать эскалацию.

1 октября президенты России, США и Франции приняли совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, осудив «эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта».

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