МИД России предостерёг от воинственных заявлений по Карабаху

Воинственные заявления и действия третьих сторон по ситуации с Нагорным Карабахом могут спровоцировать эскалацию, что может привести к самым непредсказуемым последствиям. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

«Продолжающееся кровопролитие необходимо незамедлительно остановить. На фоне этих драматических событий считаем контрпродуктивными и безответственными любые воинственные заявления и действия третьих сторон, которые могут спровоцировать дальнейшую эскалацию, чреватую дестабилизацией положения в Закавказье, что может иметь самые непредсказуемые последствия», — сказала она.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил об «армянской оккупации» Нагорного Карабаха. Он призвал освободить «оккупированные земли Азербайджана».

Президент отметил, что Турция продолжит оказывать посильную поддержку Азербайджану.

Как отмечал французский лидер Эммануэль Макрон, «воинственные заявления» Турции по ситуации в Карабахе неприемлемы и подталкивают Баку к военной операции в регионе.

В Кремле также подчёркивали, что любые заявления о военной поддержке одной из сторон конфликта провоцируют обострение.