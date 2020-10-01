МИД Белоруссии заявил об остром дефиците доверия с Украиной

Высказывания ряда украинских официальных лиц относительно ситуации в Белоруссии привели к острому дефициту доверия между двумя странами, заявил официальный представитель белорусского МИД Анатолий Глаз.

«Нескончаемый поток резких заявлений украинских политиков, включая министра иностранных дел, стал для нас серьёзным основанием для объективных сомнений в искренности их заявлений о дружбе», — говорится в комментарии.

В Минске подчеркнули, что настроены на сохранение добрососедских отношений с Украиной, однако позиция Киева «чревата ощутимым ущербом» двусторонним отношениям.

«Последние высказывания представителей официального Киева уже привели к острому дефициту доверия к украинским коллегам... Понимают ли это в Киеве?» — поинтересовался Глаз.

Белоруссия выразила надежду, что Украина «сможет освободиться от «удушающих объятий своих западных партнёров» и будет строить отношения с соседними государствами, исходя из собственных интересов.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «сделал свой выбор», начав сближение с Москвой, что, по мнению украинского министра, «означает конфронтацию» Киева и Минска.

Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что если власти Белоруссии не найдут возможность вести диалог с народом, то этой власти не будет.

В Белоруссии в ответ заявили о несамостоятельности внешнеполитических решений Украины.