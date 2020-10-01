МИД Белоруссии заявил об остром дефиците доверия с Украиной

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Высказывания ряда украинских официальных лиц относительно ситуации в Белоруссии привели к острому дефициту доверия между двумя странами, заявил официальный представитель белорусского МИД Анатолий Глаз.
МИД Белоруссии заявил об остром дефиците доверия с Украиной
  • РИА Новости

«Нескончаемый поток резких заявлений украинских политиков, включая министра иностранных дел, стал для нас серьёзным основанием для объективных сомнений в искренности их заявлений о дружбе», — говорится в комментарии.

В Минске подчеркнули, что настроены на сохранение добрососедских отношений с Украиной, однако позиция Киева «чревата ощутимым ущербом» двусторонним отношениям. 

«Последние высказывания представителей официального Киева уже привели к острому дефициту доверия к украинским коллегам... Понимают ли это в Киеве?» — поинтересовался Глаз.

Белоруссия выразила надежду, что Украина «сможет освободиться от «удушающих объятий своих западных партнёров» и будет строить отношения с соседними государствами, исходя из собственных интересов.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «сделал свой выбор», начав сближение с Москвой, что, по мнению украинского министра, «означает конфронтацию» Киева и Минска.

Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что если власти Белоруссии не найдут возможность вести диалог с народом, то этой власти не будет.

В Белоруссии в ответ заявили о несамостоятельности внешнеполитических решений Украины.

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