МИД Белоруссии заявил об остром дефиците доверия с Украиной
- РИА Новости
«Нескончаемый поток резких заявлений украинских политиков, включая министра иностранных дел, стал для нас серьёзным основанием для объективных сомнений в искренности их заявлений о дружбе», — говорится в комментарии.
В Минске подчеркнули, что настроены на сохранение добрососедских отношений с Украиной, однако позиция Киева «чревата ощутимым ущербом» двусторонним отношениям.
«Последние высказывания представителей официального Киева уже привели к острому дефициту доверия к украинским коллегам... Понимают ли это в Киеве?» — поинтересовался Глаз.
Белоруссия выразила надежду, что Украина «сможет освободиться от «удушающих объятий своих западных партнёров» и будет строить отношения с соседними государствами, исходя из собственных интересов.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «сделал свой выбор», начав сближение с Москвой, что, по мнению украинского министра, «означает конфронтацию» Киева и Минска.
Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что если власти Белоруссии не найдут возможность вести диалог с народом, то этой власти не будет.
В Белоруссии в ответ заявили о несамостоятельности внешнеполитических решений Украины.