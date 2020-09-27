Президент Азербайджана провёл заседание Совбеза

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провёл заседание Совбеза страны в связи с обострением нагорнокарабахского конфликта.

«27 сентября под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось заседание Совета безопасности», — говорится в сообщении госагентства Азербайджана.

27 сентября между Арменией и Азербайджаном возобновились боевые действия. Минобороны Азербайджана заявило, что принимает «ответные меры» против действий ВС Армении. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан «начал наступление» на карабахском направлении.

Власти непризнанного Нагорного Карабаха объявили военное положение. Так же поступили в Армении.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о серьёзной озабоченности в связи с боевыми действиями в зоне нагорнокарабахского конфликта и подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня.