Президент Азербайджана провёл заседание Совбеза

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев провёл заседание Совбеза страны в связи с обострением нагорнокарабахского конфликта.
Президент Азербайджана провёл заседание Совбеза
  • © Алексей Витвицкий
  • РИА Новости

«27 сентября под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось заседание Совета безопасности», — говорится в сообщении госагентства Азербайджана.

27 сентября между Арменией и Азербайджаном возобновились боевые действия. Минобороны Азербайджана заявило, что принимает «ответные меры» против действий ВС Армении. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан «начал наступление» на карабахском направлении. 

Власти непризнанного Нагорного Карабаха объявили военное положение. Так же поступили в Армении.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о серьёзной озабоченности в связи с боевыми действиями в зоне нагорнокарабахского конфликта и подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня.

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