В Кремле назвали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

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RT
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Александр Лукашенко является легитимным президентом Белоруссии. Он также назвал его визави российского президента Владимира Путина в межгосударственных отношениях.
В Кремле назвали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
  • РИА Новости

«Александр Григорьевич является легитимным президентом Белоруссии», — цитирует Интерфакс слова представителя Кремля.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов, не считают ли в Кремле, что на фоне протестов Лукашенко не хватает легитимности.

Кроме того, Песков добавил, что Лукашенко является визави Путина в межгосударственных отношениях.

Он подчеркнул, что люди, не согласные с результатами выборов, и те, кто не ставит их под сомнение, — «граждане братской нам Белоруссии».

«Мы всех их ценим и любим, но, как с самого начала говорил Владимир Путин, мы хотим, чтобы в Белоруссии всё происходило не в форме неконституционных процессов, а в правовом русле», — добавил Песков.

Ранее в Сочи завершились переговоры Лукашенко и Путина.

Как сообщил Песков, общение двух глав государств проходило с глазу на глаз, стороны обсудили двусторонние связи и экономическую кооперацию. 

В конце августа Путин отмечал, что Россия признала легитимность выборов президента Белоруссии.

В Германии заявляли, что после выборов у Лукашенко «больше нет легитимности»

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