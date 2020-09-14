В Кремле назвали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
- РИА Новости
«Александр Григорьевич является легитимным президентом Белоруссии», — цитирует Интерфакс слова представителя Кремля.
Таким образом он ответил на вопрос журналистов, не считают ли в Кремле, что на фоне протестов Лукашенко не хватает легитимности.
Кроме того, Песков добавил, что Лукашенко является визави Путина в межгосударственных отношениях.
Он подчеркнул, что люди, не согласные с результатами выборов, и те, кто не ставит их под сомнение, — «граждане братской нам Белоруссии».
«Мы всех их ценим и любим, но, как с самого начала говорил Владимир Путин, мы хотим, чтобы в Белоруссии всё происходило не в форме неконституционных процессов, а в правовом русле», — добавил Песков.
Ранее в Сочи завершились переговоры Лукашенко и Путина.
Как сообщил Песков, общение двух глав государств проходило с глазу на глаз, стороны обсудили двусторонние связи и экономическую кооперацию.
В конце августа Путин отмечал, что Россия признала легитимность выборов президента Белоруссии.
В Германии заявляли, что после выборов у Лукашенко «больше нет легитимности».