Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

Общение российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко проходило с глазу на глаз, президенты обсудили двусторонние связи и экономическую кооперацию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В Сочи завершились переговоры президентов Путина и Лукашенко. Они фактически сидели вдвоём и вели беседу на протяжении почти четырёх часов. Общение было с глазу на глаз», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Он напомнил, что ранее прошла встреча делегаций двух стран.

«Поэтому президенты, собственно, основывали свой разговор на скрупулёзно проделанной работе по линии двух сторон. Конечно, в первую очередь обсуждали двусторонние связи, торгово-экономическую кооперацию», — добавил Песков.

Ранее в Сочи завершились переговоры Лукашенко и Путина.

В начале встречи Путин сообщил, что Россия предоставит Белоруссии кредит в $1,5 млрд.