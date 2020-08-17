В Берлине заявили об отсутствии у Лукашенко легитимности

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После выборов президента Белоруссии у Александра Лукашенко «больше нет легитимности». Об этом в интервью Bild заявил министр финансов и вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц.
В Берлине заявили об отсутствии у Лукашенко легитимности
  • Reuters

«Я твёрдо убеждён, что у этого президента больше нет легитимности. В ином случае он бы не прибегал к такой невероятной жёсткости и насилию», — цитирует РИА Новости министра.

По его словам, если всё будет идти согласно демократическим правилам, «Лукашенко больше не останется на посту».

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас призвал провести проверку результатов президентских выборов в Белоруссии, а в правительстве ФРГ назвали события в стране «волной репрессий» против мирных демонстрантов.

17 августа Лукашенко заявил, что в Белоруссии уже проведены выборы президента и других не будет.

Он подчеркнул, что власть в Белоруссии «никогда не падёт»

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