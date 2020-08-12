В Германии назвали происходящее в Белоруссии «волной репрессий»

Короткая ссылка
Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт назвал происходящее в Белоруссии «волной репрессий» против мирных демонстрантов.
В Германии назвали происходящее в Белоруссии «волной репрессий»
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Нужно ещё раз подчеркнуть, что правительство осуждает любое применение силы против мирно протестующих людей на улицах Минска и в других местах в Белоруссии. Там наблюдается волна репрессий с тысячами задержанных», — сказал он.

Вместе с этим Зайберт добавил, что прошедшие в Белоруссии президентские выборы «не были ни справедливыми, ни свободными».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала президентские выборы в Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить