В Германии назвали происходящее в Белоруссии «волной репрессий»

Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт назвал происходящее в Белоруссии «волной репрессий» против мирных демонстрантов.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Нужно ещё раз подчеркнуть, что правительство осуждает любое применение силы против мирно протестующих людей на улицах Минска и в других местах в Белоруссии. Там наблюдается волна репрессий с тысячами задержанных», — сказал он.

Вместе с этим Зайберт добавил, что прошедшие в Белоруссии президентские выборы «не были ни справедливыми, ни свободными».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала президентские выборы в Белоруссии.