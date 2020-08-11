Глава ЕК прокомментировала выборы в Белоруссии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала президентские выборы в Белоруссии.

На своей странице в Twitter она написала, что президентские выборы в Белоруссии «не были ни свободными, ни справедливыми».

«Государственное насилие и подавление свобод и прав недопустимы. ЕС проведёт обзор отношений с Белоруссией и примет меры против виновных», — заявила фон дер Ляйен.

Ранее в белорусском МИД заявили, что «абсолютно неприемлемо то, как быстро ряд европейских чиновников сделали важнейшие... политические заявления, даже без попытки объективно разобраться и реально оценить ситуацию» в Белоруссии.