Минск отреагировал на заявления других стран о выборах в Белоруссии

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В белорусском МИД заявили, что «с учётом ряда прозвучавших из европейских столиц заявлений хотим подчеркнуть, что нам небезразлична реакция наших зарубежных партнёров на ход и результаты президентских выборов».
Минск отреагировал на заявления других стран о выборах в Белоруссии
  • Reuters

Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства Белоруссии.

В ведомстве выразили благодарность «за заявления о поддержке суверенитета и независимости Республики Беларусь».

В МИД подчеркнули, что «эти принципы святы для любого государства».

При этом в сообщении отмечается, что «абсолютно неприемлемо то, как быстро ряд европейских чиновников сделали важнейшие для нашей страны политические заявления, даже без попытки объективно разобраться и реально оценить ситуацию».

«Отдельные громкие выводы на высшем и высоком уровнях основаны на односторонней информации и откровенной неправде», — отметили в ведомстве.

В МИД предложили «объективно и без эмоций разобраться в том, что, как и почему происходит сегодня в Беларуси», и выразили готовность «к конструктивному, а главное — объективному диалогу по этой теме со всеми зарубежными партнёрами».

«Готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплёку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа», — добавили в ведомстве.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа в ходе телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал созвать чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии.

Также парламент Белоруссии осудил «попытки дестабилизировать обстановку в республике».

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