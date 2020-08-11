Минск отреагировал на заявления других стран о выборах в Белоруссии
- Reuters
Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства Белоруссии.
В ведомстве выразили благодарность «за заявления о поддержке суверенитета и независимости Республики Беларусь».
В МИД подчеркнули, что «эти принципы святы для любого государства».
При этом в сообщении отмечается, что «абсолютно неприемлемо то, как быстро ряд европейских чиновников сделали важнейшие для нашей страны политические заявления, даже без попытки объективно разобраться и реально оценить ситуацию».
«Отдельные громкие выводы на высшем и высоком уровнях основаны на односторонней информации и откровенной неправде», — отметили в ведомстве.
В МИД предложили «объективно и без эмоций разобраться в том, что, как и почему происходит сегодня в Беларуси», и выразили готовность «к конструктивному, а главное — объективному диалогу по этой теме со всеми зарубежными партнёрами».
«Готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплёку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа», — добавили в ведомстве.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа в ходе телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал созвать чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии.
Также парламент Белоруссии осудил «попытки дестабилизировать обстановку в республике».