Парламент Белоруссии выпустил заявление по протестам в республике

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Парламент Белоруссии осудил попытки дестабилизировать обстановку в республике.
Парламент Белоруссии выпустил заявление по протестам в республике
  • Reuters

«Нельзя допустить, чтобы молодёжь Беларуси стала разменной монетой в желании раскачать ситуацию. Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а государство — обеспечивать правопорядок и спокойствие. Действия правоохранительных органов адекватны провокациям участников несанкционированных акций», — приводит БЕЛТА заявление белорусского парламента.

В заявлении отмечается, что «путь насилия неприемлем для белорусского народа».

Ранее сообщалось, что в центр Минска начали прибывать подразделения ОМОНа и Внутренних войск Белоруссии.

11 августа в пресс-службе МВД Белоруссии заявили, что в республике за последние сутки были задержаны более 2 тыс. человек за участие в акциях протеста.

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