В центр Минска прибывают ОМОН и внутренние войска

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В центр Минска начали прибывать подразделения ОМОНа и Внутренних войск Белоруссии, сообщает ТАСС.
В центр Минска прибывают ОМОН и внутренние войска
  • Reuters

Отмечается, что пешие колонны бойцов ОМОНа проследовали по проспекту Независимости в сторону центра.

В районе площади Независимости стоят автобусы спецподразделений. Движение по улицам пока не перекрывалось.

Ранее сообщалось, что жители Минска приносят цветы на место гибели человека во время акции протеста в столице Белоруссии.

В пресс-службе МВД Белоруссии сообщили, что в республике были задержаны более 2 тыс. человек за участие в акциях протеста. Накануне для разгона протестующих силовики в Минске применяли спецсредства.

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