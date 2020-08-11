В центр Минска прибывают ОМОН и внутренние войска

В центр Минска начали прибывать подразделения ОМОНа и Внутренних войск Белоруссии, сообщает ТАСС.

Отмечается, что пешие колонны бойцов ОМОНа проследовали по проспекту Независимости в сторону центра.

В районе площади Независимости стоят автобусы спецподразделений. Движение по улицам пока не перекрывалось.

Ранее сообщалось, что жители Минска приносят цветы на место гибели человека во время акции протеста в столице Белоруссии.

В пресс-службе МВД Белоруссии сообщили, что в республике были задержаны более 2 тыс. человек за участие в акциях протеста. Накануне для разгона протестующих силовики в Минске применяли спецсредства.