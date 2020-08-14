Маас призвал проверить результаты президентских выборов в Белоруссии

Глава МИД Германии Хайко Маас призвал провести проверку результатов президентских выборов в Белоруссии и привлечь к санкциям ответственных за насилие над протестующими.

«Результаты выборов должны быть проверены, и лица, которые доказанно участвовали в насилии над мирными демонстрантами, должны подвергнуться санкциям», — написал он в своём Twitter.

Маас подчеркнул, что Евросоюз намерен «ощутимо усилить давление на Белоруссию».

14 августа главы МИД ЕС обсудят ситуацию в Белоруссии на чрезвычайной видеоконференции.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ввести санкции в отношении тех, кто «нарушает демократические ценности» в Белоруссии.