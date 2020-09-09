Колесникову подозревают в призывах к захвату власти в Белоруссии

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Член координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова проходит в качестве подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти. Об этом ТАСС сообщила её адвокат Людмила Казак.
Колесникову подозревают в призывах к захвату власти в Белоруссии
  • РИА Новости

«Это стало известно сегодня после посещения подзащитной и ознакомления с материалами», — сказала она.

7 сентября в ГУВД Минска сообщили, что проверяют данные об исчезновении Марии Колесниковой. 

Как заявляли в КС оппозиции, Колесникову на белорусско-украинской границе затолкали в машину, она сопротивлялась, а потом порвала паспорт.

Позднее отец Колесниковой рассказал, что она находится в СИЗО №1 на Володарского в Минске.

Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью RT и другим российским СМИ прокомментировал ситуацию с Марией Колесниковой.

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