Колесникову подозревают в призывах к захвату власти в Белоруссии

Член координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова проходит в качестве подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти. Об этом ТАСС сообщила её адвокат Людмила Казак.

«Это стало известно сегодня после посещения подзащитной и ознакомления с материалами», — сказала она.

7 сентября в ГУВД Минска сообщили, что проверяют данные об исчезновении Марии Колесниковой.

Как заявляли в КС оппозиции, Колесникову на белорусско-украинской границе затолкали в машину, она сопротивлялась, а потом порвала паспорт.

Позднее отец Колесниковой рассказал, что она находится в СИЗО №1 на Володарского в Минске.

Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью RT и другим российским СМИ прокомментировал ситуацию с Марией Колесниковой.