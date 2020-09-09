Колесникову подозревают в призывах к захвату власти в Белоруссии
- РИА Новости
«Это стало известно сегодня после посещения подзащитной и ознакомления с материалами», — сказала она.
7 сентября в ГУВД Минска сообщили, что проверяют данные об исчезновении Марии Колесниковой.
Как заявляли в КС оппозиции, Колесникову на белорусско-украинской границе затолкали в машину, она сопротивлялась, а потом порвала паспорт.
Позднее отец Колесниковой рассказал, что она находится в СИЗО №1 на Володарского в Минске.
Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью RT и другим российским СМИ прокомментировал ситуацию с Марией Колесниковой.