Украинский посол вернулся в Минск после консультаций в Киеве

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Украинский посол Игорь Кизим вернулся в Минск после консультаций в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства в Белоруссии.
Украинский посол вернулся в Минск после консультаций в Киеве
  • Reuters

Комментируя дальнейшие отношения Киева и Минска, украинский посол заявил, что это будет зависеть от развития ситуации в Белоруссии и интеграции республики с Россией в рамках Союзного государства.

17 августа МИД Украины впервые за всю историю двусторонних отношений с Белоруссией вызвал посла в Минске для консультаций.

Украинская сторона отмечала, что передача белорусскими властями задержанных ранее 32 российских граждан Москве «подорвала доверие» между Украиной и Белоруссией и нанесла «тяжёлый удар по двусторонним отношениям».

Генпрокуратура Украины также направляла Белоруссии запрос о выдаче 28 из 33 задержанных под Минском граждан России.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал решение Белоруссии передать задержанных России несправедливым и неприемлемым.

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