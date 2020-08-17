МИД Украины впервые вызвал посла в Минске для консультаций

Украина вызвала своего посла в Белоруссии Игоря Кизима для консультаций. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Я принял решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности и выработки соответствующих решений с учётом всего комплекса факторов», — заявил министр иностранных дел.

По его словам, Киев впервые за всю историю отношений с Минском прибегает к такому шагу.

Кулеба подчеркнул, что передача белорусскими властями задержанных ранее 32 российских граждан Москве «подорвала доверие» между Украиной и Белоруссией и нанесла «тяжёлый удар по двусторонним отношениям».

«После этого Александр Лукашенко неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Белоруссии», — говорится в заявлении.

14 августа Белоруссия передала России 32 россиянина, задержанных в конце июля под Минском.

Ещё один задержанный гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.

При этом Генпрокуратура Украины направляла Белоруссии запрос о выдаче 28 из 33 задержанных под Минском граждан России.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал решение Белоруссии передать задержанных России несправедливым и неприемлемым.