МИД Украины впервые вызвал посла в Минске для консультаций
- РИА Новости
«Я принял решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности и выработки соответствующих решений с учётом всего комплекса факторов», — заявил министр иностранных дел.
По его словам, Киев впервые за всю историю отношений с Минском прибегает к такому шагу.
Кулеба подчеркнул, что передача белорусскими властями задержанных ранее 32 российских граждан Москве «подорвала доверие» между Украиной и Белоруссией и нанесла «тяжёлый удар по двусторонним отношениям».
«После этого Александр Лукашенко неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Белоруссии», — говорится в заявлении.
14 августа Белоруссия передала России 32 россиянина, задержанных в конце июля под Минском.
Ещё один задержанный гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.
При этом Генпрокуратура Украины направляла Белоруссии запрос о выдаче 28 из 33 задержанных под Минском граждан России.
Украинский президент Владимир Зеленский назвал решение Белоруссии передать задержанных России несправедливым и неприемлемым.