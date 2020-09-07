Тихановская прокомментировала исчезновение Колесниковой

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала исчезновение члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой.

Соответствующий пост опубликован в её Telegram-канале.

«Похищение Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова — это попытка сорвать работу координационного совета. Но это нас не остановит. Чем больше они запугивают, тем больше людей будет выходить на улицу», — указывается в заявлении.

Вместе с этим в самом сообщении исчезновение Колесниковой и других людей обозначается как «возможное похищение».

Ранее сообщалось, что ГУВД Минска проверяет данные об исчезновении Колесниковой.

В августе глава литовского МИД Линас Линкявичюс заявил, что Тихановская находится в Литве. Позднее Государственный пограничный комитет Белоруссии подтвердил выезд политика в Литву.