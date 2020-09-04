Белорусский силовик рассказал о переломе носа на протестах в августе

Лейтенант Внутренних войск Белоруссии получил перелом носа в ходе акции протеста, которая прошла в Минске 9 августа 2020 года у Музея Великой Отечественной войны. О произошедшем RT рассказал сам лейтенант.

9 августа подразделение лейтенанта было переброшено к Музею Великой Отечественной войны в Минске для охраны общественного порядка.

По его словам, рядом находилась большая группа протестующих: молодые люди от 16 до 25 лет, среди которых были и девушки. Люди вели себя спокойно.

Лейтенант Внутренних войск Вячеслав рассказал, что командир поставил задачу блокировать одну из улиц и встать в оцепление. К тому моменту в разных районах Минска уже начались столкновения протестующих с милицией, но у музея обстановка была спокойная.

Он добавил, что как только дорога была перекрыта бойцами, протестующие стали обходить кордон со стороны, в солдат Внутренних войск начали кидать камни и бутылки.

«Я повернулся назад осмотреться и в этот момент получил удар. В нас летели камни и бутылки. Я был в шлеме, но немного приподнял забрало, чтобы был лучше обзор. И камень попал прямо в нос», — рассказал RT Вячеслав.

По его словам, солдаты прикрыли командира и помогли добраться до скорой помощи. В госпитале ему диагностировали открытый перелом носа и ушиб губы.

Вячеслав девять дней находился в госпитале, затем проходил лечение дома. Он вернулся в свою часть в конце августа.

Пострадавшие сотрудники силовых структур Белоруссии — видео

Ранее белорусские силовики рассказали о поступающих угрозах в свой адрес после публикации в сети информации о них (деанонимизации).

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. После выборов в 33 населённых пунктах страны прошли акции протеста.

Акции прошли и в центре Минска. Силовики применили водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ для разгона протестующих.

В ходе протестных акций в Белоруссии 9 августа пострадали 39 силовиков и 50 гражданских лиц. Также сообщалось о задержании около 3 тыс. человек.