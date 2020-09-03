Лукашенко заявил о желании Запада «подсунуть пакость» России

Короткая ссылка
Запад желает подсунуть «какую-то пакость» России перед региональными выборами в стране. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным.
Лукашенко заявил о желании Запада «подсунуть пакость» России
  • Reuters

Ранее Лукашенко сообщил, что Белоруссия перехватила разговор Берлина и Варшавы о том, что заявления об отравлении Алексея Навального являются фальсификацией.

«Одна тоже цитата (из разговора. — RT): «Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России». То есть они знают, что в России выборы и надо перед этими выборами какую-то подсунуть пакость», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

По его словам, это их «стиль и лицо».

3 сентября Мишустин прибыл в Минск, где у него запланированы переговоры с Лукашенко и главой правительства Белоруссии Романом Головченко. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить