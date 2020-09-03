Лукашенко заявил о желании Запада «подсунуть пакость» России

Запад желает подсунуть «какую-то пакость» России перед региональными выборами в стране. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным.

Ранее Лукашенко сообщил, что Белоруссия перехватила разговор Берлина и Варшавы о том, что заявления об отравлении Алексея Навального являются фальсификацией.

«Одна тоже цитата (из разговора. — RT): «Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России». То есть они знают, что в России выборы и надо перед этими выборами какую-то подсунуть пакость», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

По его словам, это их «стиль и лицо».

3 сентября Мишустин прибыл в Минск, где у него запланированы переговоры с Лукашенко и главой правительства Белоруссии Романом Головченко.