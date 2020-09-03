Мишустин прибыл в Минск
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Минск, где, как ожидается, проведёт переговоры с главой правительства Белоруссии Романом Головченко и президентом республики Александром Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.
- РИА Новости
О предстоящей поездке Мишустина в Минск ранее рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он также анонсировал скорый визит Лукашенко в Москву.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube