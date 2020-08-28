Оппозиция Белоруссии заявила о задержании члена КС в Минске
- РИА Новости
«Виталий Кривко, член координационного совета, а также координатор штаба Виктора Бабарико, был задержан сегодня вечером (28 августа. — RT) неизвестными людьми», — приводит заявление ТАСС.
Ранее суд Заводского района Минска назначил десять суток административного ареста члену президиума КС оппозиции Белоруссии Ольге Ковальковой и лидеру забастовочного комитета МТЗ Сергею Дылевскому.
Координационный совет оппозиции Белоруссии назвал арест двух своих членов формой давления власти.