Оппозиция Белоруссии заявила о задержании члена КС в Минске

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Член координационного совета оппозиции Белоруссии Виталий Кривко и координатор незарегистрированного кандидата в президенты республики Виктора Бабарико задержаны неизвестными лицами в Минске, сообщили в пресс-службе органа.
Оппозиция Белоруссии заявила о задержании члена КС в Минске
  • РИА Новости

«Виталий Кривко, член координационного совета, а также координатор штаба Виктора Бабарико, был задержан сегодня вечером (28 августа. — RT) неизвестными людьми», — приводит заявление ТАСС.

Ранее суд Заводского района Минска назначил десять суток административного ареста члену президиума КС оппозиции Белоруссии Ольге Ковальковой и лидеру забастовочного комитета МТЗ Сергею Дылевскому.

Координационный совет оппозиции Белоруссии назвал арест двух своих членов формой давления власти.

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