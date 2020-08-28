Оппозиция Белоруссии заявила о задержании члена КС в Минске

Член координационного совета оппозиции Белоруссии Виталий Кривко и координатор незарегистрированного кандидата в президенты республики Виктора Бабарико задержаны неизвестными лицами в Минске, сообщили в пресс-службе органа.

РИА Новости