МИД Белоруссии оценил «советы» Украины по урегулированию ситуации
- Reuters
«В этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них», — цитирует его БЕЛТА.
При этом в МИД Белоруссии отметили, что результат политических экспериментов в новейшей истории Украины «уж точно не убеждает украинцев, да и не только их, в их правильности и полезности».
«Более того, по нашему мнению, у украинского руководства ещё много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям», — заключил представитель МИД республики.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте его белорусского коллеги Александра Лукашенко провёл бы новые выборы.
12 августа в МИД Украины осудили насилие в ходе протестов в Белоруссии и призвали к диалогу между белорусской властью и оппозицией.