МИД Белоруссии оценил «советы» Украины по урегулированию ситуации

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Белоруссия ожидает от Украины в непростой для республики период поддержки и понимания, но не «заезженных советов», заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.
МИД Белоруссии оценил «советы» Украины по урегулированию ситуации
  • Reuters

«В этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них», — цитирует его БЕЛТА.

При этом в МИД Белоруссии отметили, что результат политических экспериментов в новейшей истории Украины «уж точно не убеждает украинцев, да и не только их, в их правильности и полезности». 

«Более того, по нашему мнению, у украинского руководства ещё много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям», — заключил представитель МИД республики.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте его белорусского коллеги Александра Лукашенко провёл бы новые выборы.

12 августа в МИД Украины осудили насилие в ходе протестов в Белоруссии и призвали к диалогу между белорусской властью и оппозицией.

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