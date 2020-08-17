Виталий Кличко поддержал протесты в Белоруссии

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Бывший чемпион мира по боксу мэр Киева Виталий Кличко выразил поддержку акциям протеста в Белоруссии.
Виталий Кличко поддержал протесты в Белоруссии
  • Reuters

Кличко опубликовал в своём Instagram фото Киевской городской администрации, на которой повесили бело-красно-белый флаг, ставший символом протестных акций в Белоруссии. Также Кличко сопроводил пост хештегом #жывебеларусь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента страны, на которых, по официальным данным, победил действующий президент страны Александр Лукашенко.

Ранее экс-боксёр, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев выразил мнение, что протесты в Белоруссии против Лукашенко являются угрозой для безопасности России.

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