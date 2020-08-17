Валуев о протестах в Белоруссии: на кону стоит вопрос о безопасности России

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Государственной думы РФ Николай Валуев выразил мнение, что протесты в Белоруссии против президента страны Александра Лукашенко являются угрозой для безопасности России.
Валуев о протестах в Белоруссии: на кону стоит вопрос о безопасности России
  • РИА Новости

«Я понимаю, что часть населения не согласна с тем, что президентом Беларуси стал вновь Лукашенко. И вот это несогласие сейчас активно используется той частью сил, которые разрабатывают сценарий отрыва бывших советских республик из-под влияния России в том числе. А мы же не можем не говорить, что у нас есть взаимное влияние друг на друга», — цитирует Валуева Sport24.

Он выразил желание, чтобы ситуация в Белоруссии завершилась без жертв, а также заявил, что подобным образом ведётся борьба за ресурсы стран бывшего Советского Союза со стороны Запада.

«Вы думаете сейчас стоит вопрос только о президенте Беларуси? Увольте меня, вопрос совершенно другой. На кону стоит вопрос о безопасности государства российского! Надо только пожелать крепкости белорусскому руководству, чтобы суметь найти язык с той же самой оппозицией, не раздувая межнациональный конфликт путём провокаций со стороны силовиков», — сказал Валуев.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента страны.

Ранее Валуев выразил мнение, что ситуация в Белоруссии напрямую относится к России.

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