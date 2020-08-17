Валуев считает, что ситуация в Белоруссии напрямую относится к России

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Государственной думы России Николай Валуев высказался о нынешней политической ситуации в Белоруссии.

«Происходящее в Беларуси напрямую относится к России. Сейчас то, что происходит, — это прообраз того, как и с чем будет жить Россия. Я не то чтобы люблю развивать какие-то конспирологические версии, но сценарий Беларуси готов уже давно, прописан всеми специальными службами Запада. Это сто процентов», — цитирует Валуева Sport24.

По его мнению, высказывания президентов стран Прибалтики и Польши говорят о том, что в ближайшее время может произойти попытка захвата земель.

«И Польша, и другие страны Балтики спят и видят определённые части как Украины, так и Беларуси с Россией. Тихановская уехала и сейчас находится в Прибалтике. Все высказывания политиков и оппозиции просто под кальку. Просто переносите кальку на Украину! Сценарий один в один! Даже никто не заморачивается придумыванием новой истории», — добавил Валуев.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента страны.

Ранее футбольный тренер Анатолий Байдачный выразил желание, чтобы Белоруссия и Россия остались в хороших, дружеских отношениях.