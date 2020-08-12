Порошенко призвал Белоруссию провести повторные выборы президента

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Бывший украинский президент Пётр Порошенко в видеообращении прокомментировал события в Белоруссии, призвав Минск провести досрочные выборы главы государства и «смотреть за действиями российского агрессора».
Порошенко призвал Белоруссию провести повторные выборы президента
  • © REUTERS/Gleb Garanich

Как отметил Порошенко в обращении, размещённом в Facebook политика, белорусы являются традиционными друзьями и партнёрами украинского народа.

«Поэтому я не могу молча наблюдать за тем, как Беларусь сползает в пучину хаоса и политической неопределённости», — цитирует его «Украинская правда».

По словам бывшего украинского президента, власти Белоруссии должны «найти ответ на требования белорусского общества».

Как считает Порошенко, Минску необходимо немедленно прекратить насилие против своих граждан, освободить политических заключённых и мирных протестующих и остановить преследование политических оппонентов.

Кроме того, он призывает обеспечить открытый диалог власти с обществом.

«Объявить о проведении досрочных президентских выборов в Беларуси с широким привлечением БДИПЧ / ОБСЕ и Совета Европы, пригласить для наблюдения представителей ведущих международных организаций и структур, точно способствовать доверию избирательному процессу», — заявил Порошенко.

Он также призвал международное сообщество смотреть «за действиями российского агрессора», который, по его словам, ждёт удобного момента для того, чтобы «покончить с белорусской государственностью и независимостью».

Ранее в МИД Украины осудили насилие в Белоруссии и призвали к диалогу. 

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