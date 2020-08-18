Сеймы Латвии и Литвы не признали президентские выборы в Белоруссии

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Сейм Литвы в ходе заседания принял резолюцию о непризнании результатов президентских выборов в Белоруссии, а Александра Лукашенко — законным лидером страны.
Сеймы Латвии и Литвы не признали президентские выборы в Белоруссии
  • Reuters

Как информирует Sputnik Литва, за принятие документа проголосовали 120 депутатов, против никто не высказался, двое воздержались.

В документе содержится призыв провести новые выборы «в соответствии с демократическими процедурами».

Также в Литве призывают ввести индивидуальные санкции против чиновников из Белоруссии, которые ответственны «за фальсификацию результатов и нарушения прав человека», на уровне ЕС.

Одобренный сеймом Латвии проект резолюции содержит призыв к Минску провести повторные выборы в соответствии с международными стандартами и обеспечить оппозиции равные возможности доступа ко всем средствам массовой информации, позволив участвовать в выборах на равных условиях, пишет Delfi.

Кроме того, парламентарии призывают на повторных выборах гарантировать присутствие международных наблюдателей.

В документе отмечается, что правительство Латвии должно поддержать санкции ЕС против белорусских чиновников.

Также в Латвии призывают немедленно прекратить применение силы и преследования.

17 августа Лукашенко заявил, что в Белоруссии уже проведены выборы президента и других не будет. Он подчеркнул, что власть в стране «никогда не падёт»

При этом он не исключил проведения новых выборов после принятия новой Конституции.

По данным ЦИК, победу на выборах президента Белоруссии одержал Лукашенко, набрав 80,1% голосов.

У Светланы Тихановской — 10,1%.

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