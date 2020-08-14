В ООН ожидают расследования применения силы к задержанным в Белоруссии

ООН ожидает, что белорусские власти проведут тщательное расследование обстоятельств применения силы к задержанным во время протестов в республике, заявил официальный представитель Генсека организации Стефан Дюжаррик.

Он отметил, что организация «глубоко обеспокоена сообщениями и заявлениями о пытках и плохом обращении с задержанными, в том числе с молодыми людьми и журналистами».

«Мы также отметили заявление со словами сожаления от Министерства внутренних дел Белоруссии касательно применения силы и ожидаем, что эти инциденты и жалобы будут тщательно расследованы», — цитирует его слова в ходе пресс-конференции РИА Новости.

В то же время ООН приветствовала освобождение части задержанных и призвала продолжить эти шаги.

Ранее глава МВД Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы случайных людей на протестах и извинился.

Белорусский лидер Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний в ходе массовых протестов.

Он также попросил силовиков быть мягче к протестующим.