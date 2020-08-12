В ООН призвали освободить всех задержанных на протестах в Белоруссии

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Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала белорусские власти освободить всех задержанных во время протестов в стране, а также провести независимое расследование нарушений прав человека.
В ООН призвали освободить всех задержанных на протестах в Белоруссии
  • РИА Новости

«Верховный комиссар призвала к немедленному освобождению всех незаконно задержанных и к проведению незамедлительного, тщательного, независимого и беспристрастного расследования всех заявлений о нарушениях прав человека», — говорится в опубликованном на сайте управления заявлении.

Бачелет также выразила мнение, что все, кто «подвергся жестокому обращению», должны получить компенсацию.

«Право на мирный протест в сети также должно быть защищено», — отметила она.

Ранее на востоке Минска несколько десятков человек сформировали «цепь солидарности» с теми, кто пострадал во время протестов в Белоруссии.

МВД Белоруссии заявило о задержании более 1 тыс. человек в ходе массовых акций по всей стране в ночь с 11 на 12 августа.

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