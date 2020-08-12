Жители Минска вышли на акции против жестокости

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На востоке Минска несколько десятков человек сформировали «цепь солидарности» вдоль проспекта Независимости в спальном микрорайоне Уручье, участники акции хотят выразить солидарность с теми, кто пострадал во время протестов в Белоруссии. Об этом пишет РИА Новости.
Жители Минска вышли на акции против жестокости
  • Reuters

Как отмечается, сначала цепь стояла на одной стороне проспекта, спустя некоторое время на противоположной стороне выстроилась аналогичная цепочка.

Участники акции периодически аплодируют, а проезжающие мимо автомобили сигналят в знак поддержки.

Агентство пишет, что, когда по улице прошла военная техника, участники акции выражали своё возмущение.

По словам участниц акции, они хотят выразить солидарность с теми, кто пострадал во время протестных акций на территории Белоруссии. 

Ранее сообщалось, что несколько колонн военной техники направились из микрорайона Уручье Минска в сторону центра города.

Кроме того, в городе были закрыты семь станций метро. Такое решение было принято в целях безопасности пассажиров.

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